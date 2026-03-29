В Иране заявили о гибели пяти человек при ударе США и Израиля по городу Пол
09:43 29.03.2026
В Иране заявили о гибели пяти человек при ударе США и Израиля по городу Пол
В Иране заявили о гибели пяти человек при ударе США и Израиля по городу Пол

Tasnim: при ударе США и Израиля по причалу в порту города Пол погибли 5 человек

ТЕГЕРАН, 29 мар - РИА Новости. Пять человек погибли, еще четверо были ранены в результате удара США и Израиля по причалу портового города Пол, расположенного на побережье Персидского залива в юго-западной иранской провинции Хузестан, передает агентство Tasnim.
"Утром в субботу, 29 марта, американо-сионистский враг своими преступными действиями подверг удару причал портового города Пол в районе портового города Хамир. В результате этой атаки 5 наших сограждан погибли, еще 4 были ранены", - говорится в сообщении.
По информации Tasnim, в результате удара США и Израиля по деревне Осмавандан, находящейся в северной иранской провинции Гилян, погиб еще один человек, ранены пять.
Другое агентство Fars передает, что ранены девять человек после атаки США и Израиля по жилым районам на западе Тегерана, еще трое человек пострадали после атаки по району Саадатабад на севере иранской столицы. Ранее агентство передавало о взрывах в Тегеране.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
