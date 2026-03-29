"Трамп в отчаянии". В США раскрыли, когда выйдут из конфликта с Ираном

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. У Ирана есть преимущества перед Соединенными Штатами, из-за которых президенту Дональду Трампу придется пойти на уступки, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"Что должен сделать президент Трамп, чтобы избежать катастрофы в мировой экономике, так это обеспечить большое количество нефти на глобальном рынке. <…> Именно поэтому он снял экономические санкции с россиян. <…> Мы сняли санкции с иранцев. <…> Мы не можем атаковать иранскую нефть и разрушить их энергетическую инфраструктуру. Это значит, что иранцы имеют огромные рычаги влияния на нас", — отметил он.
Вместе с тем он подчеркнул, что Иран находится в гораздо более выгодной позиции, чем Соединенные Штаты.
"У иранцев есть личная заинтересованность, чтобы затягивать ситуацию, потому что чем дольше они это делают, тем в большее отчаяние впадает президент Трамп. А чем больше отчаяние президента Трамп, тем больше у них рычагов влияния. То, что действительно заставит президента Трампа уступить по‑крупному, произойдет, когда он поймет: если он не изменит курс, "Титаник" врежется в айсберг. Давление уже ощущается", — пояснил профессор.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.