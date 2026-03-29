18:10 29.03.2026
В Хмельницком сотрудники военкомата начали одеваться в гражданскую одежду
Сотрудники военкомата в Хмельницком на западе Украины начали одеваться в гражданскую одежду и останавливать людей, требуя предъявить военно-учетные документы,... РИА Новости, 29.03.2026
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины
Флаг Украины. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сотрудники военкомата в Хмельницком на западе Украины начали одеваться в гражданскую одежду и останавливать людей, требуя предъявить военно-учетные документы, сообщает украинское издание "Страна.ua".
"Группы оповещения ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) начали использовать на улицах новую тактику. В Хмельницком они начали одеваться в гражданскую одежду и останавливать людей. На вопросы, кто они такие и почему требуют предъявить военно-учетный документ, военкомы показывают свои удостоверения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Сотрудник военкомата в Одессе - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
В Одессе группа людей напала на сотрудников военкомата во время мобилизации
28 марта, 17:27
На видео, которое опубликовало издание, в группе сотрудников военкомата из двух человек, заснятой очевидцем, один из сотрудников – девушка. Судя по всему, как отмечает "Страна.ua", такая "маскировка" необходима, чтобы мужчины не убегали при виде работников ТЦК.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
СМИ: на Украине военкоматы ищут призывников на сайтах знакомств
23 марта, 16:27
 
