Впервые опубликовали запись выступления Путина на 80-летии Говорухина

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Впервые обнародована запись выступления президента России Владимира Путина на праздновании юбилея режиссера Станислава Говорухина в 2016 году.

"Уважаемый Станислав Сергеевич, дорогие друзья, я постараюсь недолго вас мучить своим присутствием, потому что знаю, что оно не создает, как правило, при таких мероприятиях непринуждённой атмосферы, а она нужна. Но мне действительно очень хотелось подъехать и лично поздравить сегодняшнего юбиляра", - сказал Путин , обращаясь к гостям торжественного вечера в 2016 году.

Он отметил, что на юбилее режиссера присутствуют "люди профессиональные", которые знают, как похвалить этого творческого человека и автора любимых миллионами фильмов.

"Я о другом скажу. Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации", - упомянул Путин, улыбнувшись.

Эту реплику сам именинник и присутствующие на праздновании гости встретили смехом и аплодисментами.

"Результат известен. Но сейчас скажу совершенно серьезно. Я после того, как познакомился поближе со Станиславом Сергеевичем, могу сказать: говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках", - подчеркнул Путин.

Несмотря на то, что у Говорухина нет опыта административной и государственной деятельности, продолжил тогда президент РФ, он обладает главным: порядочностью, ответственностью, характером и любовью к Отечеству.

"Для меня было несколько неожиданно, была такая приятная неожиданность, когда я узнал, что Станислав Сергеевич согласился возглавить мой предвыборный штаб в 2012 году. Станислав Сергеевич, должен вам сказать еще раз: для меня это большая честь. Я вам очень благодарен за поддержку", - обратился Путин к режиссеру.

Президент тогда пожелал Говорухину: "чтобы вам во всем всегда улыбалась удача, к чему бы ни прикасались ваша рука и сердце".