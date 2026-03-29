Впервые опубликовали запись выступления Путина на 80-летии Говорухина
15:47 29.03.2026
Впервые опубликовали запись выступления Путина на 80-летии Говорухина
Впервые обнародована запись выступления президента России Владимира Путина на праздновании юбилея режиссера Станислава Говорухина в 2016 году. РИА Новости, 29.03.2026
Путин: Говорухин был бы хорошим президентом, победив на выборах в 2000 году
2016 год, 80-летний юбилей Станислава Говорухина
2026-03-29T15:47
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Впервые обнародована запись выступления президента России Владимира Путина на праздновании юбилея режиссера Станислава Говорухина в 2016 году.
Видеозапись опубликовал в своем канале в Max автор ИС "Вести" Павел Зарубин.
Путин рассказал, как Говорухин повлиял на него
"Уважаемый Станислав Сергеевич, дорогие друзья, я постараюсь недолго вас мучить своим присутствием, потому что знаю, что оно не создает, как правило, при таких мероприятиях непринуждённой атмосферы, а она нужна. Но мне действительно очень хотелось подъехать и лично поздравить сегодняшнего юбиляра", - сказал Путин, обращаясь к гостям торжественного вечера в 2016 году.
Он отметил, что на юбилее режиссера присутствуют "люди профессиональные", которые знают, как похвалить этого творческого человека и автора любимых миллионами фильмов.
"Я о другом скажу. Напомню, что в 2000 году мы со Станиславом Сергеевичем были соперниками на выборах президента Российской Федерации", - упомянул Путин, улыбнувшись.
Эту реплику сам именинник и присутствующие на праздновании гости встретили смехом и аплодисментами.
Многоликий талант: такой разный Станислав Говорухин
"Результат известен. Но сейчас скажу совершенно серьезно. Я после того, как познакомился поближе со Станиславом Сергеевичем, могу сказать: говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках", - подчеркнул Путин.
Несмотря на то, что у Говорухина нет опыта административной и государственной деятельности, продолжил тогда президент РФ, он обладает главным: порядочностью, ответственностью, характером и любовью к Отечеству.
"Для меня было несколько неожиданно, была такая приятная неожиданность, когда я узнал, что Станислав Сергеевич согласился возглавить мой предвыборный штаб в 2012 году. Станислав Сергеевич, должен вам сказать еще раз: для меня это большая честь. Я вам очень благодарен за поддержку", - обратился Путин к режиссеру.
Президент тогда пожелал Говорухину: "чтобы вам во всем всегда улыбалась удача, к чему бы ни прикасались ваша рука и сердце".
Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. В качестве режиссера он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 - депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет. В воскресенье исполняется 90 лет со дня его рождения.
Шахназаров рассказал о визите Путина на 80-летний юбилей Говорухина
