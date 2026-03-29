Россия с Говорухиным во главе была бы в надежных руках, считал Путин

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия была бы в надежных руках, если бы на выборах президента РФ в 2000 году россияне проголосовали за режиссера Станислава Говорухина, который баллотировался на этот пост, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении Говорухина с 80-летием в 2016 году.

"Для меня была несколько неожиданно, была такая приятная неожиданность, когда я узнал, что Станислав Сергеевич согласился возглавить мой предвыборный штаб в 2012 году. Станислав Сергеевич, должен вам сказать еще раз, для меня это большая честь. Я вам очень благодарен за поддержку", - добавил глава государства.