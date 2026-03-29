Россия с Говорухиным во главе была бы в надежных руках, считал Путин
2026-03-29T14:38:00+03:00
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия была бы в надежных руках, если бы на выборах президента РФ в 2000 году россияне проголосовали за режиссера Станислава Говорухина, который баллотировался на этот пост, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении Говорухина с 80-летием в 2016 году.
. Так, во время выступления Путин
напомнил, что в 2000 году Говорухин
был его соперником на выборах президента Российской Федерации.
"Я после того, как познакомился поближе со Станиславом Сергеевичем, могу сказать, говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России
тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие опыта административной и государственной деятельности, Говорухин владеет главным – порядочностью, ответственностью, характером и любовью к Отечеству.
"Для меня была несколько неожиданно, была такая приятная неожиданность, когда я узнал, что Станислав Сергеевич согласился возглавить мой предвыборный штаб в 2012 году. Станислав Сергеевич, должен вам сказать еще раз, для меня это большая честь. Я вам очень благодарен за поддержку", - добавил глава государства.