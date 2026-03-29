Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:38 29.03.2026 (обновлено: 16:18 29.03.2026)
Россия с Говорухиным во главе была бы в надежных руках, считал Путин
Россия была бы в надежных руках, если бы на выборах президента РФ в 2000 году россияне проголосовали за режиссера Станислава Говорухина, который баллотировался... РИА Новости, 29.03.2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия была бы в надежных руках, если бы на выборах президента РФ в 2000 году россияне проголосовали за режиссера Станислава Говорухина, который баллотировался на этот пост, заявил президент России Владимир Путин в поздравлении Говорухина с 80-летием в 2016 году.
Архивные кадры с поздравлением президента в мессенджере MAX опубликовал автор ИС "Вести" Павел Зарубин. Так, во время выступления Путин напомнил, что в 2000 году Говорухин был его соперником на выборах президента Российской Федерации.
"Я после того, как познакомился поближе со Станиславом Сергеевичем, могу сказать, говорю совершенно серьезно, что если бы граждане России тогда сделали выбор в его пользу, наша страна оказалась бы в надежных руках", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие опыта административной и государственной деятельности, Говорухин владеет главным – порядочностью, ответственностью, характером и любовью к Отечеству.
"Для меня была несколько неожиданно, была такая приятная неожиданность, когда я узнал, что Станислав Сергеевич согласился возглавить мой предвыборный штаб в 2012 году. Станислав Сергеевич, должен вам сказать еще раз, для меня это большая честь. Я вам очень благодарен за поддержку", - добавил глава государства.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала