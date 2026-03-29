Многоликий талант: такой разный Станислав Говорухин
16.04.2019
08:00 29.03.2026 (обновлено: 08:02 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/govorukhin-2083310989.html
Многоликий талант: такой разный Станислав Говорухин
Многоликий талант: такой разный Станислав Говорухин
Он из тех режиссеров, кого по праву называют народными. В его творчестве нет повторов: каждая картина по-своему уникальна, и все они находили отклик у зрителей. РИА Новости, 29.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Кинорежиссер Станислав Говорухин
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Он из тех режиссеров, кого по праву называют народными. В его творчестве нет повторов: каждая картина по-своему уникальна, и все они находили отклик у зрителей. Интересные факты и яркие эпизоды из жизни Станислава Говорухина, которому сегодня исполнилось бы 90, — в материале РИА Новости.

Открытие

Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина
В своей первой полнометражной картине "Вертикаль", снятой вместе с Борисом Дуровым, он сделал точный выбор, пригласив на роль радиста Владимира Высоцкого, который еще и написал песни для фильма. Киноистория об альпинистах подарила нам "Песню о друге", "Вершину" и "Прощание с горами". После премьеры и режиссер, и актер стали широко известны.

Бильярд

Сценические костюмы Владимира Высоцкого к спектаклю "Маленькие трагедии" и кинофильму "Место встречи изменить нельзя". Государственный культурный центр "Музей Владимира Высоцкого" в Москве

Сценические костюмы Владимира Высоцкого к спектаклю "Маленькие трагедии" и кинофильму "Место встречи изменить нельзя". Государственный культурный центр "Музей Владимира Высоцкого" в Москве

Кадр из телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя". В роли Жеглова — Владимир Высоцкий

Кадр из телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя". В роли Жеглова — Владимир Высоцкий

Станислав Сергеевич Говорухин, кинорежиссер, депутат Государственной думы ФС РФ

Станислав Сергеевич Говорухин, кинорежиссер, депутат Государственной думы ФС РФ

Говорухин обожал бильярд, время от времени вводил такие сцены в свои фильмы. Его хорошо знали профессиональные игроки и высоко ценили. В эпизоде из "Места встречи изменить нельзя", где герой Высоцкого обыгрывает персонажа Леонида Куравлева, сложные удары выполняли мастера. Высоцкий внимательно их слушал и точно повторял приемы.

Экспериментатор

Кадр из фильма "Десять негритят"
Двадцать лет режиссер добивался экранизации романа Агаты Кристи "Десять негритят". В эпоху перестройки впервые в кино сохранил мрачный финал книги, отбросив привычную оптимистичную версию. Говорухин превратил Крым в Англию, построив фанерный замок рядом с Ласточкиным гнездом. Рисковал, снимая в шторм, и сознательно ушел от детективного клише, превратив историю в жесткую психологическую драму.

Ворошиловский стрелок

Режиссер Станислав Говорухин, победивший в номинации "Лучший режиссер" ("Конец прекрасной эпохи"), на торжественной церемонии вручения кинопремии "Золотой орел"
Эта картина, снятая по повести Виктора Пронина, стала одной из самых обсуждаемых в 1990-е. Главный герой решается на самосуд после того, как его внучка становится жертвой преступления. Михаил Ульянов создал образ сдержанный и жесткий одновременно. Фильм вызвал широкий отклик: одни зрители видели в нем тревожный симптом времени, другие — разговор о справедливости, которую люди тогда устали ждать от государства.

Депутат

Председатель комитета по культуре Станислав Говорухин на пленарном заседании Государственной думы России
В 1990-х Говорухин занялся документальным кино, снял ленты "Россия, которую мы потеряли" и "Великая криминальная революция". В них он рассуждал о судьбе страны и острых проблемах времени. Став депутатом, сохранял ту же прямоту и резкость. В его выступлениях, кстати, нередко звучали цитаты из классиков литературы.

Любимый жанр

Тамара Акулова, Николай Еременко и Марина Струтинская
Говорухин любил приключенческое кино. Написал сценарий фильма "Тайны мадам Вонг" и снял "В поисках капитана Гранта" по роману Жюля Верна. В этой картине соединились путешествия, погони и биографическая линия самого писателя. Снимались Александр Абдулов, Владимир Гостюхин, Марина Влади.

Артист

Кадр из фильма "Асса" (1987), киностудия "Мосфильм". Режиссер Сергей Александрович Соловьев. В роли Бананана — музыкант Сергей Бугаев, в роли Крымова — актер и режиссер Станислав Сергеевич Говорухин

Кадр из фильма "Асса" (1987), киностудия "Мосфильм". Режиссер Сергей Александрович Соловьев. В роли Бананана — музыкант Сергей Бугаев, в роли Крымова — актер и режиссер Станислав Сергеевич Говорухин

Станислав Говорухин в роли Крымова в художественном фильме "Асса"

Станислав Говорухин в роли Крымова в художественном фильме "Асса"

Станислав Говорухин в роли Крымова в художественном фильме "Асса"

Он и сам появлялся на экране. В "Ассе" Сергея Соловьева сыграл Крымова — жестокого и холодного человека. Снимался в "Девятой роте" и сериале "Годунов". Зрителям запомнился и его герой в "Женской логике" — внимательный, ироничный.

Художник

Сопредседатель Центрального штаба, депутат Госдумы, руководитель Народного штаба общественной поддержки президента России Станислав Говорухин принимает участие в пленарном заседании форума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Качественное образование во имя страны" в Пензе
Говорухин занимался графикой и живописью. В картине "Место встречи изменить нельзя" именно он сделал набросок эмблемы с черной кошкой, который затем доработал Иван Бортник. В свободное время писал пейзажи, у него были персональные выставки, одна из которых прошла уже после его смерти в Музее кино.
