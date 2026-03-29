В Госдуме назвали раскрытый план НАТО по нападению на Россию правдивым

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что раскрытый главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком план НАТО по нападению на Россию, является правдой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.