В Госдуме назвали раскрытый план НАТО по нападению на Россию правдивым

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нет сомнений, что раскрытый главой правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорадом Додиком план НАТО по нападению на Россию, является правдой, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Пусть даже не будет сомнений, (что это правда). Потому что еще при (бывшем государственном секретаре США Генри) Киссинджере все это видели, все это планировали. Когда они говорят, что стратегия и цели НАТО определены, военные выстраивают обязательно планы: план А, план Б и так далее. Такие планы существуют и существовали", - сказал депутат интернет-изданию "Лента.ру".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.