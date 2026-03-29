16:53 29.03.2026
В Германии обвинили США и Израиль в нарушении международного права
В Германии обвинили США и Израиль в нарушении международного права

DPA: Бундестаг назвал действия США и Израиля нарушением международного права

БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Научная служба бундестага посчитала атаки США и Израиля на Иран нарушением международного права, сообщает агентство DPA со ссылкой на экспертное заключение, подготовленное по заказу депутатов фракции "Левые".
"Согласно экспертному заключению бундестага, атаки двух стран представляют собой, "по общепринятой точке зрения", нарушение запрета на применение силы, закрепленного в Уставе ООН, поскольку они не подпадают под право на самооборону и не санкционированы Советом Безопасности ООН", - говорится в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Дерзкое заявление Мерца о России поразило Запад
Вчера, 08:56
Специалисты научной службы также рассмотрели вопрос о том, может ли использование США военных баз в Германии считаться пособничеством, за которое ФРГ понесет ответственность с точки зрения международного права. Научная служба посчитала, что этого "с учетом конкретных обстоятельств использования (военных баз – ред.) во всяком случае нельзя исключить".
Также, согласно заключению экспертов, неизвестно, используется ли авиабаза Рамштайн непосредственно для ведения боевых действий против Ирана.
Ранее в марте глава министерства обороны ФРГ Борис Писториус заявил о том, что не видит правовых препятствий для использования США расположенной на территории ФРГ военной базы Рамштайн для военных действий против Ирана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Иранская ракета - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Перестанет существовать". В США ужаснулись последствиям атаки на Иран
28 марта, 22:49
 
