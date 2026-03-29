В Германии назвали условие, при котором Мерц потеряет власть

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц уклоняется от участия Берлина в операции США и Израиля против Ирана, поскольку иначе распадется его коалиционное правительство с Социал-демократической партией, выступающей против этой кампании, поделился оценкой с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.
"Он стремится сохранить правительство, которое сейчас возглавляет. Социал-демократы (вице-канцлера Ларса - ред.) Клингбайля не хотят быть втянутыми в эту войну", - сказал РИА Новости Нимайер.
По оценке собеседника, Мерц также опасается, что военные объекты США на территории Германии могут сделать страну целью для ответных ударов Ирана, если Берлин присоединится к операции против исламской республики. Кроме того, Мерц может стремиться поднять свой рейтинг в ФРГ, публично избегая участия в операции США, как и канцлер Герхард Шредер, который не втянул страну в войну в Ираке в 2003 году.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.