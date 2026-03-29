В Германии назвали условие, при котором Мерц потеряет власть

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц уклоняется от участия Берлина в операции США и Израиля против Ирана, поскольку иначе распадется его коалиционное правительство с Социал-демократической партией, выступающей против этой кампании, поделился оценкой с РИА Новости глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.