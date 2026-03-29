В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа" - РИА Новости, 29.03.2026
21:41 29.03.2026
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа"
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа" - РИА Новости, 29.03.2026
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа"
Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей на трассе в Кагальницком районе Ростовской области,... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T21:41:00+03:00
2026-03-29T21:41:00+03:00
ростовская область
происшествия
гибдд мвд рф
ростовская область
ростовская область, происшествия, гибдд мвд рф
Ростовская область, Происшествия, ГИБДД МВД РФ
В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа"

ГАИ: в Ростовской области 3 человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа"

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей на трассе в Кагальницком районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.
По информации ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 29-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "КамАЗом", а потом - с двигавшейся в попутном направлении Toyota Camry.
"В результате ДТП водитель 1987 года рождения и пассажиры 1988 и 2022 годов рождения, находившиеся в автомобиле Skoda, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи. Водитель автомобиля "КамАЗ" 1980 года рождения доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении ГАИ.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи ГУ МВД России по Ростовской области.
