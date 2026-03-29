В Ростовской области три человека погибли в ДТП с участием "КамАЗа"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 мар - РИА Новости. Три человека погибли и один пострадал в результате ДТП с участием "КамАЗа" и двух легковых автомобилей на трассе в Кагальницком районе Ростовской области, сообщает Госавтоинспекция региона.

По информации ведомства, авария произошла в воскресенье вечером на 29-м километре автодороги "Ростов-Ставрополь". По предварительным данным, водитель автомобиля Skoda Octavia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "КамАЗом", а потом - с двигавшейся в попутном направлении Toyota Camry.