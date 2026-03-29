Кисляк: товарищеские игры окунают в атмосферу, которая была до отстранения - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
09:13 29.03.2026 (обновлено: 09:23 29.03.2026)
Кисляк: товарищеские игры окунают в атмосферу, которая была до отстранения
Кисляк: товарищеские игры окунают в атмосферу, которая была до отстранения - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Кисляк: товарищеские игры окунают в атмосферу, которая была до отстранения
Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил РИА Новости, что участие в товарищеских играх сборной России помогает ему окунуться в атмосферу международных... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
россия
краснодар
никарагуа
спорт, россия, краснодар, никарагуа, международная федерация футбола (фифа), союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), матвей кисляк, пфк цска
Футбол, Спорт, Россия, Краснодар, Никарагуа, Международная федерация футбола (ФИФА), Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Матвей Кисляк, ПФК ЦСКА
Кисляк: товарищеские игры окунают в атмосферу, которая была до отстранения

Кисляк: товарищеские игры сборной помогают окунуться в атмосферу до отстранения

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбол. Товарищеский матч. Катар - Россия
Футбол. Товарищеский матч. Катар - Россия - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости, Василий Учаев. Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил РИА Новости, что участие в товарищеских играх сборной России помогает ему окунуться в атмосферу международных матчей, которая была до отстранения национальных команд и клубов.
В пятницу в Краснодаре сборная России обыграла команду Никарагуа (3:1) в товарищеском матче.
"Всегда мечтал играть за национальную команду, на международной арене. Поэтому, хоть это и товарищеские матчи, тебя окунает в ту историю, которая была до отстранения. Хотя бы чуть-чуть, но ты это чувствуешь. Надеюсь, нас в ближайшее время допустят и мы это по-настоящему прочувствуем", - сказал Кисляк.
Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
