Во Франции рассказали об угрозе взрыва из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что предотвращенная ранее попытка взрыва у отделения американского банка Bank of America в Париже может быть связана с конфликтом на Ближнем Востоке.
Радиостанция RTL в субботу сообщила, что полицейские предотвратили взрыв у отделения американского банка Bank of America в центре Парижа. Один из подозреваемых был задержан, второй сбежал и до сих пор разыскивается.
"Да, конечно... Я связываю это с действиями (неизвестных - ред.) в соседних государствах, которые были успешны и после которых следовали заявления от небольшой группы, которые касались конфликта (на Ближнем Востоке - ред.)", - заявил Нуньес в эфире телеканала BFMTV на вопрос ведущей о том, может ли в инциденте в Париже усматриваться связь с конфликтом.
В своем комментарии Нуньес провел связь инцидента в Париже с происшествиями в Нидерландах, Бельгии и Великобритании, не уточнив, какие именно события имел в виду. Он также упомянул акцию против американо-израильских ударов по Ирану у посольства США в норвежской столице Осло.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.