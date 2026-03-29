"Против России". В Финляндии пришли в ярость из-за поступка Киева

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Члена партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X осудил инцидент с украинскими беспилотниками, упавшими в Финляндии, и призвал власти предоставить объяснения.
«
"МИД должен немедленно отозвать украинского посла в Финляндии для консультаций. Если такие шаги не будут предприняты, это будет означать, что финские власти были полностью осведомлены о беспилотниках, и укажет на то, что Финляндия предоставляет свою территорию для нанесения ударов по России. Исходя из предыдущих инцидентов с беспилотниками в странах Балтии, можно предположить, что НАТО разрешает использовать свое воздушное пространство для проведения военных операций против России", — написал он.
По его мнению, атаки беспилотников на территории Финляндии неприемлемы.
Ранее в воскресенье финский премьер Петтери Орпо заявил, что в стране упали украинские беспилотники, и назвал случившееся нарушением территориальной целостности.
По его словам, Финляндия не сбивала беспилотники, а они упали сами. Премьер добавил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства.
