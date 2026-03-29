В Финляндии упал украинский беспилотник

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским, пишет Yle.
"Второй упавший около Коуволы дрон был украинским. Военные рассказали, что в 08:45 29 марта идентифицировали один из беспилотников как украинский AN196. В этом районе также был и второй летательный объект, о принадлежности которого пока не сообщается", — говорится в публикации.
Ранее сегодня премьер-министр Петтери Орпо заявил, что в Финляндии, вероятно, упали украинские беспилотники, и назвал это нарушением территориальной целостности.
По данным полиции области Западная Уусимаа, еще один неизвестный беспилотник приземлился на лед в море в районе Хаукилахти города Эспоо. Место происшествия оцепили.
Об инциденте с украинскими дронами на этой неделе также заявляли в Латвии и Литве. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев может втемную использовать страны ЕС и НАТО для пролетов беспилотников.