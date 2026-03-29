Премьер Финляндии заявил, что в стране упали украинские БПЛА

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что в стране, вероятно, упали украинские беспилотники, и назвал случившееся нарушением территориальной целостности.

"Это нарушение территориальной целостности - очень серьезное дело. Вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются, и мы сообщим подробности позже", - цитирует заявление премьера телерадиовещатель Yle.

По его словам, Финляндия не сбивала беспилотники, а они упали сами. Премьер добавил, что в связи со случившимся рассматривается вопрос о созыве совещания президента Александра Стубба и правительства, отмечает Yle.