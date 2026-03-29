Беженка из Финляндии рассказала о вербовке молодежи в ряды ВСУ

КУРСК, 29 мар — РИА Новости. Финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России, сообщила РИА Новости, что в центре Хельсинки регулярно проводятся мероприятия по вербовке молодежи, в ходе которых молодых людей обрабатывают с помощью пропаганды, подталкивая к участию в боевых действиях на стороне Украины.
"В центре Хельсинки есть огромный центр Камппи. И в разные дни разные организации, иногда религиозные, там стоят, набирают себе каких-то людей. И есть с армией. Они мотивируют людей, например, вступить в армию или почему нужна армия, там листовки всякое прочее", — рассказала активистка.
"А ты слышал про Украину? А как ты к этому относишься? Ты готов, например, воевать против России? А, например, молодые люди сказали, да, потому что они уже как бы готовы и промыты СМИ. И они им говорят, а у тебя есть возможность. Ты можешь сейчас туда поехать", — добавила Райски.
Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранта (Финляндия) в семье финна и русской. По профессии IT-специалист, жила также в Швейцарии. С 2014 года выступала в поддержку России, с началом военных действий на Украине публиковала пророссийские материалы. Из-за своей позиции была дважды уволена, сталкивалась с угрозами и физической агрессией в Финляндии и Швейцарии. В 2025 году переехала в Выборг, где обратилась за политическим убежищем и планирует получить ВНЖ РФ.
