В Энергодаре восстановили электроснабжение после ударов ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Аварии в энергосетях Энергодара из-за обстрелов ВСУ оперативно устранены, идёт подключение водо- и теплоснабжения города, сообщил глава администрации Максим Пухов.

"Энергетики оперативно устранили повреждения в электросетях, которые были вызваны сегодняшним артобстрелом Энергодара", - написал Пухов в Telegram-канале.

В данный момент ведётся поэтапный запуск оборудования на объектах тепло- и водоснабжения, жилфонда, а также остальных потребителей города, сообщил он.