12:05 29.03.2026 (обновлено: 12:40 29.03.2026)
Ефимов: в Москве построили около 330 тысяч "квадратов" недвижимости по КРТ
Ефимов: в Москве построили около 330 тысяч "квадратов" недвижимости по КРТ
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 330 тысяч квадратных метров недвижимости возвели в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ),... РИА Новости, 29.03.2026
Ефимов: в Москве построили около 330 тысяч "квадратов" недвижимости по КРТ

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Около 330 тысяч квадратных метров недвижимости возвели в Москве в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"С каждым годом программа комплексного развития территорий набирает обороты. Сейчас в столице уже построили около 327 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома, школу, бизнес-центр и общественно-деловой комплекс для обеспечения научно-исследовательской деятельности", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В прошлом году строители возвели около 170 тысяч "квадратов" недвижимости. Это больше, чем было построено суммарно за три предыдущих года, отметил замглавы города. Сейчас же в столице идет стройка еще на семи участках.
В частности, в районе Зюзино возводят дома по программе реновации общей площадью 140 тысяч "квадратов". Также на территории бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" построили каркас одного из четырех технопарков. У метро "Дмитровская" идут работы по возведению делового центра. Кроме того, в текущем году запустят строительство по КРТ еще на 20 участках, рассказали в градкомплексе.
В сообщении пресс-службы градостроительного комплекса также отмечается, что в бывшей промзоне "Южный порт" в 2025 году появился общественный центр на 53 тысячи "квадратов", который будет частью лабораторного комплекса.
Также в 2023 году в Москве по программе комплексного развития территорий возвели школу на 13 тысяч "квадратов" и на 800 человек, добавили в градкомплексе.
