Врач назвала единственную полезную диету - РИА Новости, 29.03.2026
02:50 29.03.2026
Врач назвала единственную полезную диету
Врач назвала единственную полезную диету
МУРМАНСК, 29 мар – РИА Новости. Мода на различные диеты существовала всегда, при этом любые резкие ограничения, если и помогут похудеть, несут риски вреда для организма, поэтому оптимальный вариант – здоровое сбалансированное питание, сообщила РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.
"Диета" в переводе с греческого - это образ жизни, режим питания. И по сути дела, как ни крути, но, если ты на этой диете готов жить всю жизнь, и твоему организму будет хорошо, значит, это правильно. Но все диеты, которые только не предлагались, обедняют наш организм, либо нагружают", - сказала врач.
Кардиограмма - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Кардиолог рассказала, как предупредить проблемы с сердцем
12 марта, 05:09
Смирнова напомнила популярную в 1990-е годы "кремлевскую" диету, собравшую много поклонников кето-диету, интервальное голодание и другие системы. При этом у каждой есть свои плюсы и минусы. "После "кремлевской" большое количество пациентов оказались у нефрологов из-за проблем с почками. При кето-диете может сильно травмироваться щитовидная железа. Интервальное голодание - это даже не диета, это образ жизни, может быть, кому-то оно поможет под жестким контролем врача, но есть примеры, когда пациенты "расставались" с желчным пузырем", - перечислила врач.
По мнению Смирновой, нет ни одной диеты, которая бы впоследствии не привела к проблемам со здоровьем, была бы идеальной, кроме здорового питания "по Покровскому" - рациональное сбалансированное системное питание.
Белковая диета - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Врач предупредила о рисках интервального голодания
14 марта, 07:16
«
"Это метод, разработанный нашим замечательным врачом-диетологом – трехразовое горячее питание, сбалансированное по белкам, жирам, углеводам. Важно, чтобы в тарелке было как можно больше цветов – перец, помидоры, огурцы, зелень, ягоды", - пояснила специалист.
 
