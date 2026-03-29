Врач назвала единственную полезную диету

"Диета" в переводе с греческого - это образ жизни, режим питания. И по сути дела, как ни крути, но, если ты на этой диете готов жить всю жизнь, и твоему организму будет хорошо, значит, это правильно. Но все диеты, которые только не предлагались, обедняют наш организм, либо нагружают", - сказала врач.

Смирнова напомнила популярную в 1990-е годы "кремлевскую" диету, собравшую много поклонников кето-диету, интервальное голодание и другие системы. При этом у каждой есть свои плюсы и минусы. "После "кремлевской" большое количество пациентов оказались у нефрологов из-за проблем с почками. При кето-диете может сильно травмироваться щитовидная железа. Интервальное голодание - это даже не диета, это образ жизни, может быть, кому-то оно поможет под жестким контролем врача, но есть примеры, когда пациенты "расставались" с желчным пузырем", - перечислила врач.