Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" на выезде выиграл у "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу "Канадиенс" со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). У победителей по шайбе забросили Иван Демидов (12-я минута), Оливер Капанен (24), Коул Кофилд (35) и Алекс Ньюхук (37). Единственную шайбу "Предаторз" забросил Закари Л'Эро (57).
56:26 • Закари Л'Эрё
(Ryan Ufko, Matthew Wood)
11:34 • Иван Демидов
23:12 • Оливер Капанен
(Алекс Ньюхук, Лэйн Хатсон)
34:45 • Коул Кофилд
36:23 • Алекс Ньюхук
(Иван Демидов, Оливер Капанен)
Демидов также отметился голевой передачей на Ньюхука и был признан первой звездой встречи. На счету 20-летнего россиянина стало 56 очков (16 голов + 40 передач) в 72 матчах сезона. Демидов делит лидерство в таблице лучших бомбардиров лиги среди новичков с Беккеттом Сеннеке из "Анахайм Дакс" и Мэттью Шефером из "Нью-Йорк Айлендерс". Форвард "Нэшвилла" Федор Свечков результативными действиями не отметился.
"Монреаль" (92 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Нэшвилл" (77) идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче "Монреаль" в гостях сыграет с "Каролиной Харрикейнз", а "Нэшвилл" также на выезде встретится с "Тампа-Бэй Лайтнинг", обе встречи пройдут в ночь на 30 марта по московскому времени.
В другом матче "Каролина Харрикейнз" обыграла "Нью-Джерси Девилз" со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), в составе "лавин" голевую передачу отдал защитник Александр Никишин, у "дьяволов" шайбу забросил Евгений Дадонов. "Миннесота Уайлд" уступила в гостях "Бостон Брюинз" со счетом 3:6 (0:2, 1:1, 2:3), несмотря на гол Кирилла Капризова.