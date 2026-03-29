Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:33 29.03.2026
Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ
Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ
"Монреаль Канадиенс" на выезде выиграл у "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T07:33:00+03:00
2026-03-29T07:33:00+03:00
хоккей
спорт
иван демидов
федор свечков
алекс ньюхук
коул кофилд
александр никишин
каролина харрикейнз
спорт, иван демидов, федор свечков, алекс ньюхук, коул кофилд, александр никишин, каролина харрикейнз, монреаль канадиенс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Иван Демидов, Федор Свечков, Алекс Ньюхук, Коул Кофилд, Александр Никишин, Каролина Харрикейнз, Монреаль Канадиенс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Шайба и передача Демидова помогли "Монреалю" победить "Нэшвилл" в матче НХЛ

"Монреаль" победил "Нэшвилл" в матче НХЛ благодаря голу и передаче Демидова

© Фото : nhl.com/canadiensХоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© Фото : nhl.com/canadiens
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" на выезде выиграл у "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Нэшвилле и завершилась в пользу "Канадиенс" со счетом 4:1 (1:0, 3:0, 0:1). У победителей по шайбе забросили Иван Демидов (12-я минута), Оливер Капанен (24), Коул Кофилд (35) и Алекс Ньюхук (37). Единственную шайбу "Предаторз" забросил Закари Л'Эро (57).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 марта 2026 • начало в 02:00
Завершен
Нэшвилл
1 : 4
Монреаль
56:26 • Закари Л'Эрё
(Ryan Ufko, Matthew Wood)
11:34 • Иван Демидов
(Ник Сузуки)
23:12 • Оливер Капанен
(Алекс Ньюхук, Лэйн Хатсон)
34:45 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки)
36:23 • Алекс Ньюхук
(Иван Демидов, Оливер Капанен)
Демидов также отметился голевой передачей на Ньюхука и был признан первой звездой встречи. На счету 20-летнего россиянина стало 56 очков (16 голов + 40 передач) в 72 матчах сезона. Демидов делит лидерство в таблице лучших бомбардиров лиги среди новичков с Беккеттом Сеннеке из "Анахайм Дакс" и Мэттью Шефером из "Нью-Йорк Айлендерс". Форвард "Нэшвилла" Федор Свечков результативными действиями не отметился.
"Монреаль" (92 очка) занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Нэшвилл" (77) идет пятым в Центральном дивизионе. В следующем матче "Монреаль" в гостях сыграет с "Каролиной Харрикейнз", а "Нэшвилл" также на выезде встретится с "Тампа-Бэй Лайтнинг", обе встречи пройдут в ночь на 30 марта по московскому времени.
В другом матче "Каролина Харрикейнз" обыграла "Нью-Джерси Девилз" со счетом 5:2 (0:1, 3:0, 2:1), в составе "лавин" голевую передачу отдал защитник Александр Никишин, у "дьяволов" шайбу забросил Евгений Дадонов. "Миннесота Уайлд" уступила в гостях "Бостон Брюинз" со счетом 3:6 (0:2, 1:1, 2:3), несмотря на гол Кирилла Капризова.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Овечкин вошел в топ-15 по числу сыгранных матчей в НХЛ
Вчера, 05:40
 
ХоккейСпортИван ДемидовФедор СвечковАлекс НьюхукКоул КофилдАлександр НикишинКаролина ХаррикейнзМонреаль КанадиенсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
