Ситуация в Иране позволяет террористам дестабилизировать регион, заявил МИД

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Боевые действия в Персидском заливе дают повод террористическим группировкам задействовать свой потенциал для дестабилизации ситуации в регионе и за его пределами, сказал в интервью РИА Новости специальный представитель министра иностранных дел по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков.
"Нет никаких сомнений, что боевые действия в Персидском заливе самым негативным образом сказываются на ситуации не только в Газе и ближневосточном урегулировании в его классическом понимании, но и на положении дел в регионе в целом. Отвлекают внимание и ресурсы, воспламеняют эмоции, дают повод тем, кто только и ищет возможности задействовать террористический инструментарий для подрыва стабильности на Ближнем Востоке и за его пределами", - сказал высокопоставленный дипломат.
По его словам, "никто не должен забывать о политической ответственности за принятие решений и их последствия".
"Зачем, спрашивается, нужно было нападать на Иран в разгар переговорного процесса между представителями Тегерана и Вашингтона, который, по оценкам посредников, был близок к конкретным политическим развязкам?", - заключил он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.