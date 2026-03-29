Москалькова рассказала о помощи пострадавшим от осадков жителям Дагестана

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Жителям Дагестана, пострадавшим от обильных дождей, оказывается вся необходимая помощь, организована работа по их временному расселению, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Буйнакске и Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале Хасавюртовском районе республики.

"Более 3000 человек, в том числе 1000 детей, эвакуированы из подтопленных районов Дагестана. Организована работа по временному расселению пострадавших жителей. Им оказывается необходимая помощь, включая горячее питание, средства гигиены, обеспечение лекарственными препаратами", - написала Москалькова в своем канале на платформе Max

Федеральный омбудсмен отметила, что на данный момент продолжаются аварийно-восстановительные работы. Соответствующими службами организованы подвоз питьевой воды, откачка воды, размещение людей в пунктах временного размещения. Также осуществляется санитарно-гигиенический контроль воды, отбор проб, хлорирование воды для профилактики инфекций. Созданы рабочие группы для оценки ущерба.

"Эпидемиологическая ситуация контролируемая. Объекты жизнеобеспечения в основном функционируют, но сохраняются риски для коммуникаций. Для полного восстановления водоснабжения Махачкалы проводятся соответствующие работы", - подчеркнула Москалькова.

Она добавила, что уполномоченный по правам человека в Дагестане Запир Алхасов посетил пункты временного размещения граждан, развернутые в Махачкале на базе Махачкалинского финансово-экономического колледжа, а также в гостиницах "Интурист" и "Бизо". По ее словам, омбудсмен пообщался с гражданами, выслушал просьбы и личные обращения.

"Предстоит решение вопросов по восстановлению утерянных во время потопа личных документов. Эти вопросы взяты в проработку. Помощь будет оказана всем, кто в ней нуждается", - уточнила Москалькова.