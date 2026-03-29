22:13 29.03.2026 (обновлено: 22:33 29.03.2026)
В Дагестане восстановили электроснабжение в 90 процентах построек
Энергетики восстановили электроснабжение более 90% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщило министерство энергетики региона. РИА Новости, 29.03.2026
Электрический щиток. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение более 90% ранее обесточенных из-за непогоды потребителей Дагестана, сообщило министерство энергетики региона.
"Более 90% потребителей, обесточенных из-за непогоды, уже запитаны", - говорится в сообщении минэнерго в Telegram-канале.
В министерстве отметили, что пик отключений был зафиксирован в субботу в 16.00 — тогда технологические нарушения наблюдались на 110 линиях электропередачи 6–10 кВ. По состоянию на 21.00 иск воскресения отключенными остаются четыре линии электропередачи.
Также в ведомстве рассказали, что две из трех ключевых подстанций Махачкалы — "Махачкала-110" и "Восточная" — работают в штатном режиме. Ситуация на подстанции "Приморская" пока не позволяет ввести ее в работу — сотрудники МЧС продолжают откачивать воду. Ориентировочное время восстановления электроснабжения по этой подстанции — вторая половина дня 30 марта, добавили в министерстве.
В Дагестане в выходные из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
