В Дагестане почти 780 домов остаются подтопленными - РИА Новости, 29.03.2026
21:02 29.03.2026
https://ria.ru/20260329/dagestan-2083639241.html
В Дагестане почти 780 домов остаются подтопленными
В Дагестане почти 780 домов остаются подтопленными - РИА Новости, 29.03.2026
В Дагестане почти 780 домов остаются подтопленными
Экстренные службы продолжают эвакуацию жителей из затопленных районов Дагестана, остаются подтопленными почти 780 жилых домов, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T21:02:00+03:00
2026-03-29T21:02:00+03:00
происшествия, республика дагестан, россия, махачкала, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Махачкала, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане почти 780 домов остаются подтопленными

В Дагестане почти 780 домов остаются подтопленными, продолжается эвакуация

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Экстренные службы продолжают эвакуацию жителей из затопленных районов Дагестана, остаются подтопленными почти 780 жилых домов, сообщила пресс-служба МЧС России.
"По предварительным данным, на текущий момент подтопленными остаются 779 жилых домов и 1248 приусадебных участков", - говорится в сообщении.
Уточняется, что экстренные службы Дагестана продолжают эвакуировать жителей из затопленных районов, подразделения МЧС России и МЧС Дагестана работают в усиленном режиме. Спасателями принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшему населению и ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений в регионе, добавили в ведомстве.
Отмечается, что спасатели продолжают оказывать помощь населению в эвакуации и откачке воды, особое внимание уделяется социально значимым объектам. Проводится откачка воды на подстанции "Приморская".
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.
ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияМахачкалаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
