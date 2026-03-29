В Дагестане предотвратили угрозу обрушения дамбы и подтопления домов

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Угроза обрушения дамбы и подтопления домов возникла в селе Карабудахкент в Дагестане из-за переполненного в результате дождей водохранилища, укрепление дамбы позволило минимизировать угрозу, сообщается в Telegram-канале администрации главы региона.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе республики.
«
"В Карабудахкенте из-за переполненного водохранилища существовала угроза обрушения дамбы и подтопления домов по пути схода воды. Проведены работы по укреплению дамбы. Угроза прорыва минимизирована, уровень воды спадает", – говорится в сообщении.
В Telegram-канале администрации Карабудахкентского района сообщается, что в условиях обильных осадков серьезных происшествий на территории района не произошло, все системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.