В дагестанском городе ввели режим ЧС из-за угрозы оползней

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в дагестанском Буйнакске, где возникла угроза оползней, сообщили в администрации города.
Ранее глава республики Сергей Меликов заявил, что в Буйнакске из-за непогоды возникла угроза оползней, жителей перевозят в безопасные места. В мэрии города уточнили, что продолжительные дожди стали причиной активных оползневых процессов в районе Приреченска. Жителей ряда улиц, попадающих под оползневые процессы, эвакуировали, для низ организован пункт временного размещения а общежитии местного колледжа.
"На заседании оперштаба принято решение о введении с 29 марта 2026 года на территории города Буйнакска режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации ранее был объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.