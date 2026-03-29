В дагестанском городе ввели режим ЧС из-за угрозы оползней

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в дагестанском Буйнакске, где возникла угроза оползней, сообщили в администрации города.

"На заседании оперштаба принято решение о введении с 29 марта 2026 года на территории города Буйнакска режима чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.