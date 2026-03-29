В Дагестане из подтопленных районов эвакуировали более 3300 человек

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 3300 человек эвакуировано в Дагестане из подтопленных районов, 1033 из них - дети, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"В результате выпадения сильных осадков на территории региона предварительно остаются подтопленными 760 жилых домов и 950 придворных участков. Проведена эвакуация 3338 человек, из них 1033 детей. В ПВР размещены 58 человек, из них 32 ребенка", - говорится в сообщении

Отмечается, что работы по оказанию помощи населению продолжаются, оперативно проводится передислокация сил и средств в районы с наиболее сложной обстановкой.

Также в МЧС добавили, что спасатели с помощью высокопроходимой техники, плавсредств и на руках доставляют жителей в безопасные зоны, эвакуируют домашних животных.