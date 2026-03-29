14:22 29.03.2026 (обновлено: 17:56 29.03.2026)
Меликов назвал районы, где сложилась критическая ситуация из-за подтоплений
Плывущие автомобили и затопленные улицы. Наводнение в Махачкале
Затопленные улицы в Махачкале
Меликов: ситуация из-за подтоплений остается сложной в Махачкале и Хасавюрте

МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Наиболее сложная ситуация с подтоплениями из-за ливней сложилась в Махачкале и Хасавюрте, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов.
"Города, где наиболее сегодня критичная ситуация с подтоплениями и с энергоснабжением, — это Махачкала, Хасавюрт, часть Хасавюртовского района", — рассказал он.
Последствия ливня в Дагестане

Последствия подтопления в Дагестане

Мост через реку Ярык-Су во время обильных осадков в Хасавюрте

Меликов выразил надежду, что угрозы, связанные с непогодой в Дагестане, пошли на спад.
"Мы сегодня уже переходим к следующему этапу — к оценке последствий и к решениям, которые будут приниматься для ликвидации этих последствий, в том числе для оказания помощи населению", — добавил глава республики.
В выходные сильные дожди привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Более трех тысяч человек вывезли из подтопленных районов, свыше тысячи из них — дети.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности, в Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Неблагоприятная обстановка и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам для ликвидации последствий ЧС.
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Незаконная застройка усугубила ситуацию с водоотведением, заявил Меликов
28 марта, 19:23
 
