В Дагестане из-за ливней закрыли 16 участков автодорог

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Шестнадцать участков автомобильных дорог остаются закрытыми в Дагестане после ливней, сообщает администрация главы республики.

Пресс-служба Дагестанавтодора сообщает, что дорожные службы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. Всего в ликвидации последствий стихийных бедствий задействовано более 30 единиц специальной дорожной техники и 70 дорожных рабочих.