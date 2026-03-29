В Дагестане из-за ливней закрыли 16 участков автодорог

МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Шестнадцать участков автомобильных дорог остаются закрытыми в Дагестане после ливней, сообщает администрация главы республики.
В Дагестане в субботу из-за обильных дождей произошли массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения, на пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс. До понедельника в регионе введен режим повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации объявлен в Махачкале и Хасавюртовском районе республики.
"Какова обстановка в Дагестане из-за обильных осадков? Доложил на заседании оперштаба (главе региона - ред.) Сергею Меликову начальник Главного управления МЧС России по республике Дагестан Муслим Девришбеков… Остаются закрытыми 16 участков автомобильных дорог, по шести из них движение в ограниченном режиме, по трем участкам - по объездному пути", – говорится в Telegram-канале администрации.
Пресс-служба Дагестанавтодора сообщает, что дорожные службы продолжают работу в круглосуточном усиленном режиме. Всего в ликвидации последствий стихийных бедствий задействовано более 30 единиц специальной дорожной техники и 70 дорожных рабочих.