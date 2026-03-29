"Сан-Хосе" обыграл "Коламбус" благодаря дебютному дублю Чернышова в НХЛ
07:49 29.03.2026
"Сан-Хосе" обыграл "Коламбус" благодаря дебютному дублю Чернышова в НХЛ
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. "Сан-Хосе Шаркс" на выезде выиграл у "Коламбус Блю Джекетс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе "Шаркс" дубль оформил Игорь Чернышов (18-я и 59-я минуты), еще один гол в активе Маклина Селебрини (41). У "Коламбуса" по шайбе забросили Дентон Матейчук (1) и Коул Силлинджер (8).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 марта 2026 • начало в 00:00
Завершен
Коламбус
2 : 3
Сан-Хосе
00:31 • Дэнтон Матейчук
(Адам Фантилли)
32:09 • Коул Силлингер
(Иван Проворов)
17:17 • Игорь Чернышов
(Will Smith)
40:57 • Macklin Celebrini
(Дмитрий Орлов, Александр Веннберг)
58:35 • Игорь Чернышов
(Will Smith, Macklin Celebrini)
Чернышов впервые в карьере в НХЛ забросил больше одной шайбы за игру и был признан первой звездой встречи. Всего на счету 20-летнего россиянина стало 14 очков (5 голов + 9 передач) в 19 матчах его дебютного сезона в лиге. Также в составе "Шаркс" голевой передачей отметился защитник Дмитрий Орлов. У "Коламбуса" ассист на свой счет записал защитник Иван Проворов, форвард Кирилл Марченко не отметился результативными действиями.
Российский нападающий Дмитрий Воронков получил травму в начале второго периода, после того как заблокировал бросок защитника "Шаркс" Марио Ферраро, и не смог продолжить игру.
"Сан-Хосе" (73 очка), прервавший серию из шести поражений, занимает шестое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. "Коламбус" (87) располагается на четвертой строчке в Столичном дивизионе. В следующем матче "Коламбус" в ночь на 30 марта по московскому времени примет "Бостон Брюинз", а "Сан-Хосе" сутки спустя дома сыграет с "Сент-Луис Блюз".
В другом матче "Колорадо Эвеланш" дома уступил "Виннипег Джетс" со счетом 2:4 (1:1, 1:1, 0:2), в составе "лавин" ассист оформил Валерий Ничушкин. "Сент-Луиз" дома благодаря ассисту Павла Бучневича обыграл "Торонто Мейпл Лифс" со счетом 5:1 (0:0, 2:0, 3:1). "Филадельфия Флайерз" на выезде обыграла "Детройт Ред Уингз" со счетом 5:3 (1:0, 2:0, 2:3), голевую передачу у "летчиков" отдал Матвей Мичков.
Результаты других матчей:
"Питтсбург Пингвинз" - "Даллас Старз" - 3:6 (1:0, 1:4, 1:2);
"Баффало Сейбрз" - "Сиэтл Кракен" - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 2:0).
