"Сан-Хосе" обыграл "Коламбус" благодаря дебютному дублю Чернышова в НХЛ

Встреча в Коламбусе завершилась со счетом 3:2 (1:1, 0:1, 2:0) в пользу гостей. В составе "Шаркс" дубль оформил Игорь Чернышов (18-я и 59-я минуты), еще один гол в активе Маклина Селебрини (41). У "Коламбуса" по шайбе забросили Дентон Матейчук (1) и Коул Силлинджер (8).