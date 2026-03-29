Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 29.03.2026 (обновлено: 21:01 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/bujnaksk-2083635204.html
В Буйнакске около 20 домов оказались в опасной зоне из-за оползней
Около 20 жилых домов в Буйнакске оказались в опасной зоне из-за оползней, сообщили в прокуратуре Дагестана. РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T20:07:00+03:00
2026-03-29T21:01:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083529426_0:112:1303:845_1920x0_80_0_0_31e8df175eec50607adf279ee3a32ee2.jpg
https://ria.ru/20260329/dagestan-2083633773.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Плывущие автомобили и затопленные улицы. Наводнение в Махачкале
2026-03-29T20:07
true
PT1M24S
Наводнение в Махачкале
Более 50 мм осадков выпало в некоторых районах Дагестана — это антирекорд за много лет. По словам главы региона Меликова, ситуация усугубляется метелями и снежными завалами, а также незаконной застройкой охранных зон – водостоки и каналы забиты, но коммунальщики не могут проехать к объектам для их очистки. 🔹 Подписаться на РИА Новости
2026-03-29T20:07
true
PT0M03S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083529426_0:99:1303:1076_1920x0_80_0_0_010c8de5af6f1b8d575261c2d867fafd.jpg
1920
1920
true
В Буйнакске около 20 домов находятся в опасной зоне из-за активизации оползней

© Фото : МЧС Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
© Фото : МЧС Дагестана/MAX
Последствия подтопления в Дагестане
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Около 20 жилых домов в Буйнакске оказались в опасной зоне из-за оползней, сообщили в прокуратуре Дагестана.
«
"Прокуратура Буйнакска обеспечивает надзорное сопровождение мероприятий по эвакуации и временному размещению жителей микрорайона Приреченск города Буйнакска, где <...> вследствие обильных осадков зафиксирована активизация оползневых процессов. <...> В опасной зоне находятся около 20 жилых домов", — говорится в заявлении.
Нашивка сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
Люди в Дагестане спасали тонущих во время ливней животных
Вчера, 19:53
В ведомстве уточнили, что стихией в городе повреждены дороги, тротуары и объекты коммунальной инфраструктуры.
В субботу в администрации Буйнакска сообщили, что из-за продолжительных дождей активизировались оползневые процессы в районе Приреченска. Жителей нескольких улиц эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения в общежитии местного колледжа. Сегодня в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Более трех тысяч человек вывезли из подтопленных районов, свыше тысячи из них — дети.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Неблагоприятная обстановка сохраняется и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам для ликвидации последствий ЧС.
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала