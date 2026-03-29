В Буйнакске около 20 домов оказались в опасной зоне из-за оползней

МАХАЧКАЛА, 29 мар — РИА Новости. Около 20 жилых домов в Буйнакске оказались в опасной зоне из-за оползней, сообщили в прокуратуре Дагестана.
"Прокуратура Буйнакска обеспечивает надзорное сопровождение мероприятий по эвакуации и временному размещению жителей микрорайона Приреченск города Буйнакска, где <...> вследствие обильных осадков зафиксирована активизация оползневых процессов. <...> В опасной зоне находятся около 20 жилых домов", — говорится в заявлении.
В ведомстве уточнили, что стихией в городе повреждены дороги, тротуары и объекты коммунальной инфраструктуры.
В субботу в администрации Буйнакска сообщили, что из-за продолжительных дождей активизировались оползневые процессы в районе Приреченска. Жителей нескольких улиц эвакуировали, для них организовали пункт временного размещения в общежитии местного колледжа. Сегодня в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.
В выходные сильные ливни привели к массовым подтоплениям в Дагестане, начались перебои в работе систем водо- и электроснабжения. На пике без света оставались более 500 тысяч жителей республики. Более трех тысяч человек вывезли из подтопленных районов, свыше тысячи из них — дети.
До понедельника в регионе ввели режим повышенной готовности. В Махачкале, Буйнакске и Хасавюртовском районе объявили о введении режима чрезвычайной ситуации. Неблагоприятная обстановка сохраняется и в других городах, включая Дербент и Дагестанские Огни.
Глава Дагестана Сергей Меликов подчеркнул, что объем осадков в некоторых районах побил многолетние рекорды. Он поручил оказать финансовую помощь муниципалитетам для ликвидации последствий ЧС.