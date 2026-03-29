Британия оспорит решение снять баллы с Фир и Гибсон на чемпионате мира

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Федерация конькобежного спорта Великобритании (British Ice Skating) объявила на своем официальном сайте о намерении подать апелляцию на решение судей снять баллы с танцевального дуэта Лайла Фир/Льюис Гибсон на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.

В субботу Фир и Гибсон набрали 208,98 баллов и заняли четвертое место. Британцы шли третьими после ритм-танца, но в произвольном танце получили два штрафных балла за запрещенный элемент и в итоге отстали на 0,22 балла от завоевавших бронзовые медали американцев Эмилии Зингас и Вадима Колесника.