Британия оспорит решение снять баллы с Фир и Гибсон на чемпионате мира
Федерация конькобежного спорта Великобритании (British Ice Skating) объявила на своем официальном сайте о намерении подать апелляцию на решение судей снять... РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T13:10:00+03:00
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Федерация конькобежного спорта Великобритании (British Ice Skating) объявила на своем официальном сайте о намерении подать апелляцию на решение судей снять баллы с танцевального дуэта Лайла Фир/Льюис Гибсон на чемпионате мира по фигурному катанию в Праге.
В субботу Фир и Гибсон набрали 208,98 баллов и заняли четвертое место. Британцы шли третьими после ритм-танца, но в произвольном танце получили два штрафных балла за запрещенный элемент и в итоге отстали на 0,22 балла от завоевавших бронзовые медали американцев Эмилии Зингас и Вадима Колесника.
"Мы считаем, что снятие очков было применено некорректно и не отражает выступление, продемонстрированное на льду. Как организация British Ice Skating выступает за справедливость, чистоту и прозрачность в спорте. Мы считаем, что в данном случае эти принципы не были соблюдены. Все спортсмены заслуживают того, чтобы их оценивали последовательно, честно и прозрачно на самом высоком уровне соревнований. Мы официально оспариваем это решение и будем выражать свою озабоченность Международному союзу конькобежцев (ISU)
. Мы также призываем к полному и независимому пересмотру судейского процесса для обеспечения подотчетности и справедливости для всех спортсменов", - говорится в заявлении.
Фир 26 лет, Гибсону 31 год. Они являются бронзовыми призерами чемпионата мира 2025 года, также на их счету две серебряные и две бронзовые медали чемпионата Европы
.