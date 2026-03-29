Большунов одержал вторую победу подряд в Финале Кубка России
Лыжные гонки
 
14:02 29.03.2026 (обновлено: 14:16 29.03.2026)
Большунов одержал вторую победу подряд в Финале Кубка России
Большунов одержал вторую победу подряд в Финале Кубка России

Большунов выиграл гонку на 10 км с раздельным стартом в Финале Кубка России

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Трехкратный олимпийский чемпион лыжник Александр Большунов стал победителем гонки на 10 км с раздельным стартом свободным стилем в Финале Кубка России, который проходит в Апатитах (Мурманская область).
Большунов преодолел дистанцию за 22 минуты 30,7 секунды. Второе место занял Савелий Коростелев (отставание - 5,6 секунды), замкнул тройку призеров Сергей Ардашев (+33,3).
Ранее в воскресенье гонку на 10 км с раздельным стартом свободным стилем у женщин выиграла Алина Пеклецова. Финал Кубка России продолжится с 31 марта по 5 апреля в Кировске.
Лыжник Сергей Волков - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
"Большунов мне руку не жмет": смелое интервью об изнанке лыжных гонок
14 марта, 11:00
 
Лыжные гонки, Спорт, Россия, Апатиты, Мурманская область, Александр Большунов, Савелий Коростелев, Сергей Ардашев
 
