Евролига снова решила не допускать российские клубы в следующем сезоне
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:44 29.03.2026 (обновлено: 15:53 29.03.2026)
Евролига снова решила не допускать российские клубы в следующем сезоне
Евролига снова решила не допускать российские клубы в следующем сезоне - РИА Новости Спорт, 29.03.2026
Евролига снова решила не допускать российские клубы в следующем сезоне
Руководство баскетбольной Евролиги не планирует допускать российские команды до участия в турнире в следующем сезоне, заявил в интервью La Gazzetta dello Sport...
баскетбол
fiba
евролига
спорт
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944557210_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a529cda174658e7b800f1a54755cdaab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
fiba, евролига, спорт
Баскетбол, FIBA, Евролига, Спорт
Евролига снова решила не допускать российские клубы в следующем сезоне

Баскетбольная Евролига не планирует допускать клубы из РФ в следующем сезоне

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководство баскетбольной Евролиги не планирует допускать российские команды до участия в турнире в следующем сезоне, заявил в интервью La Gazzetta dello Sport генеральный директор организации Чус Буэно.
В марте 2022 года Международная федерация баскетбола (FIBA) отстранила российские команды от участия в соревнованиях под эгидой организации на фоне ситуации на Украине. Аналогичное решение приняла Евролига.
"Нужно защищать жизни игроков, болельщиков и всех, кто в этом участвует. Это самое важное. Мы следим за ситуацией с командами, участвующими в наших лигах, а также с командами, отстраненными от участия. Пока изменений нет. Нам также необходимо быть в тесном контакте с правительствами Европы и следовать их указаниям, соблюдая санкции. Пока мы не изменим свою позицию в отношении России", - сказал Буэно.
Гендиректор также добавил, что организация не планирует менять свою позицию по выступлению в Евролиге клубов из Израиля и Дубая. Они продолжат играть в турнире, а домашние матчи будут проводить на выезде как минимум до конца регулярного чемпионата.
