16:53 29.03.2026 (обновлено: 17:00 29.03.2026)
Бандеру могут перезахоронить на Украине, пишут СМИ
Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По информации издания, как и прочих почитаемых киевским режимом украинских деятелей, могилы которых находятся за границей, Бандеру могут перезахоронить на Украине. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова**.
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
"Дорога в ад". На Западе ужаснулись произошедшему на Украине
Вчера, 16:43
Издание со ссылкой на заявления замглавы МИД Украины Марьяны Бецы сообщает, что украинские диппредставители уже идентифицировали для этих целей 98 могил украинцев в 21 стране, среди которых есть деятели Украинской народной республики (УНР), Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), Украинской повстанческой армии*** (УПА***).
При этом, как уточняет издание, конкретные имена украинцев, которых планируется перезахоронить, не называются. Однако известно, что могилы главарей ОУН* Бандеры, Андрея Мельника и Евгения Коновальца находятся за границей - в Мюнхене, Клерво и Роттердаме соответственно.
Бандера - главарь "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*. УПА*** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА*** множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
*Движение, признанное экстремистским и запрещено на территории РФ
**Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
***Движение, признанное экстремистским и запрещено на территории РФ
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
На Украине хотят думать, говорить и читать по-русски, заявил депутат Рады
Вчера, 15:58
 
