Бандеру могут перезахоронить на Украине, пишут СМИ

По информации издания, как и прочих почитаемых киевским режимом украинских деятелей, могилы которых находятся за границей, Бандеру могут перезахоронить на Украине. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова**.

Бандера - главарь "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*. УПА*** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА*** множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.