https://ria.ru/20260329/bandera-2083619386.html
Бандеру могут перезахоронить на Украине, пишут СМИ
Главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
в мире
украина
россия
мюнхен
степан бандера
владимир зеленский
марьяна беца
украинская повстанческая армия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779946975_0:1294:2047:2445_1920x0_80_0_0_3221eb2a5f2b5cdf81cf82635e12341c.jpg
https://ria.ru/20260329/zelenskiy-2083618938.html
https://ria.ru/20260329/ukraina-2083614794.html
украина
россия
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/18/1779946975_0:1102:2047:2637_1920x0_80_0_0_2456e70cd126679846c070119df6346b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Страна.ua: главаря ОУН Бандеру могут перезахоронить на Украине
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Главарь "Организации украинских националистов"* (ОУН*) Степан Бандера может быть перезахоронен на Украине, сообщает украинское издание "Страна.ua".
По информации издания, как и прочих почитаемых киевским режимом украинских деятелей, могилы которых находятся за границей, Бандеру могут перезахоронить на Украине. Соответствующий вопрос обсуждался на совещании под руководством главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова**.
Издание со ссылкой на заявления замглавы МИД Украины Марьяны Бецы
сообщает, что украинские диппредставители уже идентифицировали для этих целей 98 могил украинцев в 21 стране, среди которых есть деятели Украинской народной республики (УНР), Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), Украинской повстанческой армии*** (УПА
***).
При этом, как уточняет издание, конкретные имена украинцев, которых планируется перезахоронить, не называются. Однако известно, что могилы главарей ОУН* Бандеры
, Андрея Мельника
и Евгения Коновальца находятся за границей - в Мюнхене
, Клерво и Роттердаме
соответственно.
Бандера - главарь "Организации украинских националистов"*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* - "Украинской повстанческой армии"*. УПА*** была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН*-УПА*** множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
*Движение, признанное экстремистским и запрещено на территории РФ
**Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ
***Движение, признанное экстремистским и запрещено на территории РФ