Минпромторг расширил перечень машин, облагаемых повышенным налогом

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минпромторг расширил Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога.

Теперь в нем числятся 573 модели против 555 годом ранее: 305 машин стоимостью от десяти миллионов рублей и 268 — стоимостью от 15 миллионов рублей.

Список пополнился шестью автомобилями с электродвигателем. В него вошли Xiaomi SU7 Ultra, три модели Zeekr 009 4WD We edition, 009 Brilliance, 001 FR, также Mercedes-Benz G-класс EQ Technology и Tesla Cybertruck.

В перечне появились и такие машины, как Nissan GT-R Nismo I, несколько моделей Mercedes-Benz, автомобили McLaren и другие.