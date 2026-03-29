Минпромторг расширил перечень машин, облагаемых повышенным налогом - РИА Новости, 29.03.2026
19:22 29.03.2026 (обновлено: 20:18 29.03.2026)
Минпромторг расширил перечень машин, облагаемых повышенным налогом
Минпромторг расширил перечень машин, облагаемых повышенным налогом - РИА Новости, 29.03.2026
Минпромторг расширил перечень машин, облагаемых повышенным налогом
Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога. РИА Новости, 29.03.2026
авто, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика
Авто, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Экономика
Минпромторг расширил перечень машин, облагаемых повышенным налогом

Расширен перечень легковых автомобилей, облагаемых в России налогом на роскошь

Значок немецкой автомобильной компании Porsche. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минпромторг расширил перечень легковых автомобилей с повышенным коэффициентом транспортного налога.
Теперь в нем числятся 573 модели против 555 годом ранее: 305 машин стоимостью от десяти миллионов рублей и 268 — стоимостью от 15 миллионов рублей.
Автомобиль Lada Vesta - РИА Новости, 1920, 27.03.2026
"АвтоВАЗ" в ближайшие месяцы введет подписку на Lada Vesta
27 марта, 08:10
Список пополнился шестью автомобилями с электродвигателем. В него вошли Xiaomi SU7 Ultra, три модели Zeekr 009 4WD We edition, 009 Brilliance, 001 FR, также Mercedes-Benz G-класс EQ Technology и Tesla Cybertruck.
В перечне появились и такие машины, как Nissan GT-R Nismo I, несколько моделей Mercedes-Benz, автомобили McLaren и другие.
Повышающий коэффициент применяется к легковым автомобилям со средней стоимостью от десяти миллионов рублей и выше. Прежде этот порог был ниже и начинался от трех миллионов рублей, но с 1 января 2022 года критерии пересмотрели.
Табличка на здании Министерства финансов России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Минфин не исключил повышения налогов на роскошь
13 октября 2025, 17:19
 
АвтоРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
