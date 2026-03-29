Рейтинг@Mail.ru
Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях на юге Ливана - РИА Новости, 29.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 29.03.2026 (обновлено: 11:56 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/aviatsija-2083593094.html
Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях на юге Ливана
Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях на юге Ливана - РИА Новости, 29.03.2026
Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях на юге Ливана
Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях в окрестностях города Сайда на юге Ливана, погибли несколько человек из числа семей, бежавших с юга... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T11:53:00+03:00
2026-03-29T11:56:00+03:00
в мире
ливан
израиль
бекаа
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083593603_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bf2d2cce92a33b2708b481a9e2da5363.jpg
https://ria.ru/20260328/husity-2083549639.html
https://ria.ru/20260328/livan-2083485605.html
https://ria.ru/20260328/livan-2083502514.html
ливан
израиль
бекаа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1d/2083593603_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0d87167a6a30d722435eafe206a7bc47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, израиль, бекаа, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Израиль, Бекаа, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях на юге Ливана

РИА Новости: израильская авиация уничтожила жилые дома на юге Ливана

© РИА Новости / Михаил Алаеддин. Последствия израильского авиаудара на юге Ливана. 29 марта 2026
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана. 29 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 29.03.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Последствия израильского авиаудара на юге Ливана. 29 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 29 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях в окрестностях города Сайда на юге Ливана, погибли несколько человек из числа семей, бежавших с юга страны, передает корреспондент РИА Новости.
В результате израильской авиации был полностью уничтожен дом в поселении Газия, принадлежавший полковнику ливанской армии в отставке, который разместил у себя две семьи с южного Ливана. Также в деревне Араб-Джаль ракета попал в дом со временно перемещенными гражданами.
"Полковник был известным человеком и на пенсии занимался решением социальных проблем в нашем поселении. Его дом уничтожен полностью, погиб полковник и несколько человек из семей, которых он приютил", - рассказал РИА Новости сосед ливанского полковника Махди, у которого от взрыва сгорела часть дома.
Житель Араб-Джаль Хасан рассказал агентству, что ракета попала в дом с беженцами в десятках метрах от места его жительства.
"Они никого не жалеют — ни мирных жителей, ни военных, бьют по всем. Этот район известен тем, что здесь нет военных объектов. Как вы сами видите, здесь только гражданские, люди ходят, живут своей жизнью. Удары направлены на запугивание — чтобы вынудить людей уезжать, посеять страх среди мирного населения, особенно среди детей", - считает Хасан.
Собеседник агентства подчеркнул, что в Араб-Джаль живут и шииты, и сунниты, а соседние деревня христианские, и все живут в мире без конфликтов. Он напомнил, что данное поселение находится в 20 километрах севернее реки Литани и поэтому в эти районы с юга приехали семьи после предупреждений армии Израиля о решении бомбить все населенные пункты южнее Литани.
"Мы за сопротивление, которое защищает нашу землю. И готовы защищаться вместе с ними, если сионисты захотят прийти сюда. Наши дети имеют право на мирную жизнь, и мы будем добиваться для них этого", - добавил Хасан.
В окрестностях Сайды в районе Джезин в субботу израильский беспилотник атаковал машину, погибли корреспонденты ливанских телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана. При этом достигнутые в ноябре 2024 года при международном посредничестве договоренности о прекращении огня фактически не соблюдались израильской стороной. Власти Ливана неоднократно заявляли о регулярных нарушениях со стороны Израиля.
В миреЛиванИзраильБекааХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала