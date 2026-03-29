Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях на юге Ливана

ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 29 мар - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Израильская авиация разбомбила жилые дома в поселениях в окрестностях города Сайда на юге Ливана, погибли несколько человек из числа семей, бежавших с юга страны, передает корреспондент РИА Новости.

В результате израильской авиации был полностью уничтожен дом в поселении Газия, принадлежавший полковнику ливанской армии в отставке, который разместил у себя две семьи с южного Ливана . Также в деревне Араб-Джаль ракета попал в дом со временно перемещенными гражданами.

"Полковник был известным человеком и на пенсии занимался решением социальных проблем в нашем поселении. Его дом уничтожен полностью, погиб полковник и несколько человек из семей, которых он приютил", - рассказал РИА Новости сосед ливанского полковника Махди, у которого от взрыва сгорела часть дома.

Житель Араб-Джаль Хасан рассказал агентству, что ракета попала в дом с беженцами в десятках метрах от места его жительства.

"Они никого не жалеют — ни мирных жителей, ни военных, бьют по всем. Этот район известен тем, что здесь нет военных объектов. Как вы сами видите, здесь только гражданские, люди ходят, живут своей жизнью. Удары направлены на запугивание — чтобы вынудить людей уезжать, посеять страх среди мирного населения, особенно среди детей", - считает Хасан.

Собеседник агентства подчеркнул, что в Араб-Джаль живут и шииты, и сунниты, а соседние деревня христианские, и все живут в мире без конфликтов. Он напомнил, что данное поселение находится в 20 километрах севернее реки Литани и поэтому в эти районы с юга приехали семьи после предупреждений армии Израиля о решении бомбить все населенные пункты южнее Литани.

"Мы за сопротивление, которое защищает нашу землю. И готовы защищаться вместе с ними, если сионисты захотят прийти сюда. Наши дети имеют право на мирную жизнь, и мы будем добиваться для них этого", - добавил Хасан.

В окрестностях Сайды в районе Джезин в субботу израильский беспилотник атаковал машину, погибли корреспонденты ливанских телеканалов Al-Mayadeen и Al-Manar.