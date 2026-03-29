Адвокат рассказал, в чем обвинили замглавы Челябинска Астахова - РИА Новости, 29.03.2026
11:57 29.03.2026
Адвокат рассказал, в чем обвинили замглавы Челябинска Астахова
Адвокат рассказал, в чем обвинили замглавы Челябинска Астахова - РИА Новости, 29.03.2026
Адвокат рассказал, в чем обвинили замглавы Челябинска Астахова
Заместителя главы Челябинска Александра Астахова следствие обвинило в нарушении ценообразования при заключении контрактов при ликвидации аварий на... РИА Новости, 29.03.2026
2026-03-29T11:57:00+03:00
2026-03-29T11:57:00+03:00
происшествия, челябинск, россия
Происшествия, Челябинск, Россия
Адвокат рассказал, в чем обвинили замглавы Челябинска Астахова

Адвокат Астахова сообщил, что его обвинили в нарушении цен при ликвидации аварий

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар - РИА Новости. Заместителя главы Челябинска Александра Астахова следствие обвинило в нарушении ценообразования при заключении контрактов при ликвидации аварий на канализационных трубопроводах в 2024-2025 годах, сообщил адвокат Астахова.
По словам адвоката, речь идёт о четырех крупных авариях, которые произошли в Челябинске с весны 2024 года до зимы 2025 года и связаны они были с разрывом канализационных трубопроводов на оживленных трассах. К их ликвидации была привлечена организация, которая владеет технологией бестраншейного ремонта - без повреждения инфраструктуры.
"Аварии были устранены. Но обвинение делает вывод, что контракт был заключен на более чем 300 миллионов рублей, и здесь усматривается нарушение ценообразования на 180 миллионов рублей. Следствие делает вывод, что это квалифицируется как наступление тяжких последствий", - сказал он в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения Астахову.
По данным Тракторозаводского райсуда Челябинска, Астахов обвиняется по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), он арестован на 2 месяца. Гособвинение на суде поясняло, что по данному уголовному делу проходят 7 лиц, в том числе сотрудники МУП "ПОВВ" (собственник и учредитель - администрация Челябинска).
Как сообщали правоохранители, в субботу были задержаны замглавы Челябинска Александр Астахов и начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов.
