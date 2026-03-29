Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:37 29.03.2026 (обновлено: 10:54 29.03.2026)
https://ria.ru/20260329/astakhov-2083586529.html
Суд арестовал замглавы Челябинска по делу о злоупотреблении полномочиями
Суд арестовал замглавы Челябинска по делу о злоупотреблении полномочиями
происшествия
челябинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083489366_0:157:2048:1309_1920x0_80_0_0_f213bd8cd942dd06a960b521ce36dfb5.jpg
https://ria.ru/20260328/sochi-2083514385.html
https://ria.ru/20251113/yalta-2054826136.html
https://ria.ru/20251215/netreba-2062078209.html
челябинск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/1c/2083489366_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_3db9dc5e6509f22fe50c517b9b240f75.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Замглавы Челябинска Астахова арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

© Фото : Администрация города ЧелябинскаАлександр Астахов
© Фото : Администрация города Челябинска
Александр Астахов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю главы Челябинска Александру Астахову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Астахову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 28 мая 2026 года", - сказал судья.
Судья на заседании сообщил, что согласно материалам органов предварительного следствия, Астахов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Гособвинение на суде пояснило, что по данному уголовному делу проходят 7 лиц, в том числе сотрудники МУП "ПОВВ", ущерб от действий обвиняемых составляет более 15 миллионов рублей, эта сумма не окончательная.
По данным представителя защиты, речь в обвинении идёт о нарушении ценообразования при принятии мер по устранению аварий в сфере ЖКХ.
На заседании Астахов пояснил, что имеет хронические заболевания, уезжать не собирается и просил суд избрать меру пресечения, не связанную с арестом.
Как сообщали правоохранители, в субботу были задержаны замглавы Челябинска Александр Астахов и начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовных дел по факту хищения бюджетных средств в отношении экс-руководителя муниципального унитарного предприятия "Производственное объединение водоснабжения и водоотведение" (собственник и учредитель - администрация Челябинска) и директора ООО "Проекты и Решения".
ПроисшествияЧелябинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала