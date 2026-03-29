Суд арестовал замглавы Челябинска по делу о злоупотреблении полномочиями

ЧЕЛЯБИНСК, 29 мар - РИА Новости. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей заместителю главы Челябинска Александру Астахову по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Избрать Астахову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, то есть до 28 мая 2026 года", - сказал судья.

Судья на заседании сообщил, что согласно материалам органов предварительного следствия, Астахов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Гособвинение на суде пояснило, что по данному уголовному делу проходят 7 лиц, в том числе сотрудники МУП "ПОВВ", ущерб от действий обвиняемых составляет более 15 миллионов рублей, эта сумма не окончательная.

По данным представителя защиты, речь в обвинении идёт о нарушении ценообразования при принятии мер по устранению аварий в сфере ЖКХ.

На заседании Астахов пояснил, что имеет хронические заболевания, уезжать не собирается и просил суд избрать меру пресечения, не связанную с арестом.

Как сообщали правоохранители, в субботу были задержаны замглавы Челябинска Александр Астахов и начальник управления ЖКХ администрации Челябинска Вадим Храмцов.