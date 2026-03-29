Тульский "Арсенал" обыграл "Сокол" в матче Первой лиги

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Тульский "Арсенал" обыграл саратовский "Сокол" в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.

Встреча в Туле завершилась со счетом 3:1. В составе "Арсенала" дубль оформил Илья Азявин (16-я, 49-я минуты), также гол забил Игорь Горбунов (14). У "Сокола" отличился Владислав Шпитальный (10).

"Арсенал" (35 очков) идет девятым в таблице Первой лиги, "Сокол" (16), проигравший в шестом матче подряд, идет последним, 18-м.

В следующем туре "Арсенал" примет воронежский "Факел" 5 апреля. "Сокол" в этот же день сыграет с московской "Родиной" на домашнем поле.