Тульский "Арсенал" обыграл "Сокол" в матче Первой лиги
19:33 29.03.2026
Тульский "Арсенал" обыграл "Сокол" в матче Первой лиги
Тульский "Арсенал" обыграл саратовский "Сокол" в матче 26-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 29.03.2026
2026-03-29T19:33:00+03:00
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Тульский "Арсенал" обыграл саратовский "Сокол" в матче 26-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча в Туле завершилась со счетом 3:1. В составе "Арсенала" дубль оформил Илья Азявин (16-я, 49-я минуты), также гол забил Игорь Горбунов (14). У "Сокола" отличился Владислав Шпитальный (10).
Первая лига
29 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Арсенал Тула
3 : 1
Сокол Саратов
14‎’‎ • Игорь Горбунов
16‎’‎ • Илья Азявин
49‎’‎ • Илья Азявин
10‎’‎ • Владислав Шпитальный
"Арсенал" (35 очков) идет девятым в таблице Первой лиги, "Сокол" (16), проигравший в шестом матче подряд, идет последним, 18-м.
В следующем туре "Арсенал" примет воронежский "Факел" 5 апреля. "Сокол" в этот же день сыграет с московской "Родиной" на домашнем поле.
В другом матче волгоградский "Ротор" на выезде одержал крупную победу над новороссийским "Черноморцем" - 4:1.
