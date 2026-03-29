В Армении задержали двух человек после инцидента с Пашиняном в церкви

ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Два человека задержаны после инцидента с премьером Армении Николом Пашиняном в ереванской церкви Святой Анны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.
Инцидент произошел во время посещения премьером Армении Николом Пашиняном храма Святой Анны в Ереване в Вербное воскресенье. Судя по видеокадрам, распространенным в соцсетях, когда многочисленная охрана премьера открыла коридор для покидающего церковь Пашиняна, один из прихожан выразил недовольство, заявив, что будет стоять в центре храма и добавил: "Не смей на меня так смотреть!". Затем кто-то попытался дотянуться ладонью до плеча Пашиняна, однако его руку отвели телохранители. После этого в церкви возникла суматоха. Охрана обеспечила выход Пашиняна из церкви и ситуация успокоилась.
"Сотрудники полиции задержали двух лиц по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица", - заявил Саркисян, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
23 марта, 10:45