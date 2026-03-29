В Армении задержали двух человек после инцидента с Пашиняном в церкви

ЕРЕВАН, 29 мар - РИА Новости. Два человека задержаны после инцидента с премьером Армении Николом Пашиняном в ереванской церкви Святой Анны, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МВД страны Нарек Саркисян.

"Сотрудники полиции задержали двух лиц по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица", - заявил Саркисян, отвечая на соответствующий вопрос агентства.