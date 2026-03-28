СМИ раскрыли, как Зеленского унизили во время визита на Ближний Восток

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог отказать Владимиру Зеленскому в визите в Израиль во время его турне по странам Ближнего Востока, сообщил журналист портала Axios Барак Равид в соцсети X.
"Глава киевского режима Владимир Зеленский за последние два дня посетил несколько стран Персидского залива, чтобы укрепить сотрудничество в борьбе против Ирана. Единственная страна, которая его не пригласила, — это Израиль", — отметил он.
По словам журналиста, Нетаньяху две недели назад запросил разговор с Зеленским, после чего исчез, так и не позвонив.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против Исламской Республики Иран идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.
В понедельник Дональд Трамп заявил, что стороны якобы договорились о перемирии, поэтому он поручил на пять дней приостановить атаки на объекты энергетики в ИРИ. В Тегеране же говорят, что никаких переговоров не было. По словам председателя парламента Ирана Мохаммад-Багера Галибафа, президент США распространяет фейки для манипулирования рынками.
Накануне газета New York Times со ссылкой на неназванных чиновников сообщила, что Вашингтон якобы передал Тегерану план по урегулированию конфликта из 15 пунктов. Среди них — отказ Ирана от ядерной программы и поддержки прокси в других странах, открытие Ормузского пролива и ограничение количества и дальности полета ракет. Взамен Штаты предлагают снятие санкций и помощь в развитии мирного атома — в частности, на АЭС "Бушер".