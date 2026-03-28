Зеленский устроил истерику после слов Рубио о Донбассе

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский отверг обвинения со стороны госсекретаря США Марко Рубио во лжи относительно требований американцев по выводу войск из Донбасса, его слова передает "Страна.ua".
"Я никому не врал. Я сказал <…> Как говорят, большая часть айсберга не видна. Так вот, поверьте, я сказал меньшую часть. Я говорю абсолютно откровенно, можно формулировать по-разному", — заявил он.
По его словам, американские гарантии безопасности Киеву не заработают до тех пор, пока конфликт не завершится.
"Мы хотели бы получить их до окончания войны, но нам сказали нет. Я сказал, что это не будет работать", — пожаловался глава киевского режима.
Рубио также подчеркнул, что Вашингтону важно поддерживать с Москвой каналы связи, так как Россия остается мощной страной с ядерным оружием.
С начала года делегации России, США и Украины провели три раунда переговоров. Последний состоялся в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики по месту и времени новых контактов пока нет.