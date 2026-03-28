МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ощущает себя посредником в дипломатическом процессе урегулирования конфликта из-за позиции США и России по выбору площадки для проведения переговоров, об этом он написал в Telegram-канале.

"Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в конфликте", — пожаловался глава киевского режима.

С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики в определении места и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.