Зеленский сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Киев ощущает себя посредником в дипломатическом процессе урегулирования конфликта из-за позиции США и России по выбору площадки для проведения переговоров, об этом он написал в Telegram-канале.
"Такое ощущение, что мы посредники в этом процессе, а не сторона в конфликте", — пожаловался глава киевского режима.
По его словам, это связано с тем, что украинская сторона желает встречи в трехстороннем порядке. Однако американская делегация не готова покидать США из-за войны на Ближнем Востоке, а Россия якобы "может вести переговоры везде, кроме Америки".
На прошлой неделе украинская делегация провела двустороннюю встречу с представителями США в Майами по вопросам урегулирования конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не будет участвовать в контактах Киева и Вашингтона, но выразил надежду, что пауза в трехстороннем формате временная.
С начала года делегации провели три встречи. Последняя состоялась в Женеве 17-18 февраля. По данным источника РИА Новости, стороны не подписывали какие-либо документы. Конкретики в определении места и времени новых контактов пока нет. Как заявлял Песков, сейчас у США есть другие приоритеты.