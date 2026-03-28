МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Читатели Yahoo News Japan раскритиковали призыв Владимира Зеленского к западным странам конфисковывать российскую нефть.
"Зеленский, тебе давно пора сдаться на милость России", — написал один из комментаторов.
"Как же он надоел", — отметил другой.
"Неубедительно, Зеленский. Совершенно неубедительно", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Я полагаю, что большинство стран, к которым обращается Зеленский, решат, что не обязаны поддерживать Украину за счет собственных ресурсов. Киев нам деньги не вернет", — заключили читатели.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у нее энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказались, все равно через посредников покупают и будут покупать дороже российские уголь, нефть и газ.
