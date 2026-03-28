Зеленский выступил с заявлением после российских ударов

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Владимир Зеленский заявил о повреждения в Одессе после российских ударов, об этом он написал в Telegram-канале.
По его словам, удары также были нанесены по объектам в Днепропетровской и Полтавской областях.
В субботу Минобороны сообщило, что российские военные поразили объекты транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ. Кроме того, под удары попали места сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 148 районах.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты ВС России регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины, используемой для обеспечения работы ВПК: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
