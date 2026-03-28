Украина болеет синдромом Зеленского, заявила Захарова

МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина болеет синдромом Владимира Зеленского.
"Статья - огонь. Синдром Зеленского - так назовут то, чем болеет сейчас соседняя страна. Авторы на голубом глазу, а лучше сказать - на расширенном зрачке рассказывают об опыте применения психотропных веществ, в том числе МДМА, также известном как "экстази", все большим числом украинцев для преодоления психических проблем", - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя статью про лечение украинских военных наркотиками-психоделиками в издании EU Observer.
Она отметила, что власти Украины собираются легализовать экспериментальное лечение психоделическими веществами - утвержденная в августе 2025 году новая украинская нацстратегия наркополитики в качестве одной из целей ставит внедрение использования наркотических средств для лечения ПТСР.
"Это и логично: какой президент, такое и лечение народа", - написала дипломат.