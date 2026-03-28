Во Владикавказе арестовали детского психолога по подозрению в педофилии

ПЯТИГОРСК, 28 мар – РИА Новости. Мужчину обвиняют в совершении насильственных преступлений сексуального характера в отношении двух мальчиков, он арестован во Владикавказе, сообщили РИА Новости в СУСК региона.

"По данным следствия, в период с августа 2025 года по январь 2026 года обвиняемый, проводя платные индивидуальные занятия с несовершеннолетними, совершил насильственные преступления сексуального характера в отношении двух мальчиков. Мужчина был задержан. По ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.