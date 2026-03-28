Ветврач рассказала, каких домашних животных лечить дороже всего - РИА Новости, 28.03.2026
03:07 28.03.2026
Ветврач рассказала, каких домашних животных лечить дороже всего
Ветврач рассказала, каких домашних животных лечить дороже всего - РИА Новости, 28.03.2026
Ветврач рассказала, каких домашних животных лечить дороже всего
Лечить домашних крыс может быть дороже, чем кошек и собак, потому что узкопрофильных специалистов мало, а диагностика для таких маленьких пациентов - сложный... РИА Новости, 28.03.2026
2026-03-28T03:07:00+03:00
2026-03-28T03:07:00+03:00
https://ria.ru/20260318/vetvrach-2081330027.html
https://ria.ru/20260301/pitomtsy-2077584672.html
россия
общество, домашние животные, россия
Общество, домашние животные, Россия
Ветврач рассказала, каких домашних животных лечить дороже всего

РИА Новости: ветврач Костикова: лечить домашних крыс дороже, чем кошек и собак

БРЯНСК, 28 мар - РИА Новости. Лечить домашних крыс может быть дороже, чем кошек и собак, потому что узкопрофильных специалистов мало, а диагностика для таких маленьких пациентов - сложный процесс, требующий дорогостоящего оборудования, рассказала РИА Новости главврач филиала ветеринарного центра доктора Базылевского Анастасия Костикова.
"Лечение домашних крыс может обходиться дороже, чем для собак и кошек, и этот факт часто становится неприятным сюрпризом для владельцев грызунов", - отметила ветврач.
Кошка рядом с телевизором - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Ветврач рассказал, почему коты и собаки смотрят телевизор
18 марта, 02:05
Костикова рассказала, что на стоимости лечения сказывается специфика таких пациентов. По словам эксперта, крысы относятся в ветеринарии к категории экзотических животных.
"Врачей, специализирующихся именно на их болезнях и физиологии (ратологов - ред.), очень мало. Узкая специализация и высокий спрос на таких редких специалистов влияют на стоимость их услуг", - рассказала Костикова.
Эксперт отметила и сложность диагностики заболеваний у декоративных крыс. По ее словам, у таких питомцев очень быстрый метаболизм, они маленькие и хрупкие. И для постановки точного диагноза, по словам ветврача, требуется дорогостоящее высокоточное оборудование - рентген, УЗИ или МРТ.
"Забота о благополучии этих удивительных животных обязательно окупится их доверием, привязанностью и огромным удовольствием от наблюдения за их жизнью", - добавила ветеринарный врач.
Кот грызет подарок - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Названы траты россиян на питомцев
1 марта, 06:38
 
Обществодомашние животныеРоссия
 
 
