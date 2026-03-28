От каких старых вещей не стоит избавляться в 2026-м

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Еще недавно мы с легким сердцем избавлялись от старья, которое казалось пережитком прошлого. Но времена меняются, и в 2026 году многие из этих вещей пользуются большим спросом.

Что снова входит в моду? И как отличить старье от стильного винтажа?

1. Посуда и сервизы

То, что раньше хранилось в серванте и доставалось на праздник, сегодня снова на пике моды. Бабушкины сервизы из тонкого фарфора (особенно производства СССР, ГДР, Чехословакии) — это не просто посуда, а настоящие произведения искусства.

Почему ценно. Фарфор и хрусталь тех времен часто отличаются ручной росписью, уникальными узорами и высоким качеством.

Как использовать. Сервировать праздничный стол, безусловно. Использовать отдельные предметы (например, красивую чашку или блюдце) как вазочку для мелких цветов, подставку для украшений или просто как декоративный элемент. Фарфоровые тарелки могут стать основой для стильного настенного декора.

2. Винтажные сумки

Старые сумки бабушкиных времен часто обладают качеством, которое сегодня встречается редко. Их изготавливали из высококачественной кожи в ярких цветах, декорировали эффектными застежками.

Почему ценно. Натуральная, прочная кожа, надежная фурнитура, классические формы, которые не выходят из моды. Потертости лишь добавляют шарма и уникальности, создавая эффект "винтажного шика".

Как использовать. разместите их на полке или используйте как стильный элемент домашнего декора. Так бабушкина сумочка станет элементом дизайна с историей, которая расскажет о вашем безупречном вкусе.

3. Шелковые шарфы

На первый взгляд шелковый шарф с принтом может показаться просто красивым аксессуаром. Но многие из этих изделий принадлежат дорогим коллекциям или искусно изготовлены вручную.

Почему ценно. Сегодня коллекционеры и ценители винтажа платят за такие шарфы удивительно высокие цены. И даже если вы не хотите носить эти шарфы традиционно, есть креативные способы их использования.

Как использовать. Повесить в рамку на стену или использовать в качестве чехла для декоративной подушки. Можно повязать на сумку или использовать в качестве акцента в прическе.

4. Деревянные шкатулки

Антикварные деревянные шкатулки для украшений, часов или шляп — это нечто большее, чем просто место для хранения.

Почему ценно. многие из них украшены замысловатой инкрустацией, тонкой резьбой или изящной металлической фурнитурой. Именно это мастерство делает их столь востребованными сегодня.

Как использовать. Выставленные по отдельности как яркий акцент или собранные в небольшую коллекцию, эти шкатулки мгновенно придадут любому помещению элегантный ностальгический штрих.

5. Флаконы для духов

То, что когда-то украшало ванную комнату или туалетный столик, теперь может стоить целое состояние. Некоторые редкие экземпляры продаются на коллекционных площадках за несколько сотен евро.

Почему ценно. Винтажные флаконы для духов, особенно модели 1920-х или 1930-х годов, часто отличаются искусной работой, изящной резьбой, особыми застежками или выполнены из цветного стекла.

Как использовать. Расставить на зеркальном подносе, у окна, где свет мерцает сквозь стекло, или просто на полке. Так они превратятся в сверкающие украшения.

© Фото : предоставлено пресс-службой ГМЗ "Царское Село" Флаконы духов © Фото : предоставлено пресс-службой ГМЗ "Царское Село" Флаконы духов

6. Старые чемоданы

Винтажные чемоданы с жестким корпусом из кожи или с оригинальной, массивной фурнитурой теперь являются настоящей редкостью.